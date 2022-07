La Ruota del Tempo rinnovato per una terza stagione

Amazon ha rinnovato la serie La Ruota del Tempo, The Wheel of Time in originale, per una terza stagione. L’annuncio è stato fatto durante un panel del San Diego Comic-Con 2022. Un rinnovo che è arrivato prima ancora che la seconda stagione possa debuttare, tra l’altro senza che ancora sia stata diffusa una data di distribuzione. La prima stagione di La Ruota del Tempo ha fatto il suo esordio a novembre 2021.

Il produttore e showrunner di La Ruota del Tempo, Rafe Judkins, ha detto sul rinnovo per la terza stagione:

Sono entusiasta per il fatto che ci possa essere una nuova stagione. The Shadow Rising (L’Ascesa dell’Ombra in italiano ndr) è sempre stato il mio libro preferito della serie, e l’idea di poter portare queste storie di cui sono innamorato ad un nuovo tipo di pubblico è per me un vero onore, nonché un qualcosa a cui ho cercato di lavorare fin dall’inizio.

La serie di romanzi a cui si ispira la serie è stata ideata e iniziata da Robert Jordan, per poi rimanere incompiuta per lungo tempo a causa del decesso dell’autore, ed essere infine completata da Brandon Sanderson con gli ultimi tre libri.

Nel cast della serie ritroviamo Nynaeve al’Meara (Zoë Robins), Matrim Cauthorn (Barney Harris), Lan Mandragoran (Daniel Henney), Moiraine Damodred (Rosamund Pike), Egwene al’Vere (Madeleine Madden), Perrin Aybara (Marcus Rutherford) e Rand al’Thor (Josha Stradowski).