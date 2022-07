Intel Xeon W9-3495 Sapphire Rapids HEDT: CPU con 56 core e 112 thread avvistata

Dai report precedenti, sappiamo che la linea di workstation Intel Sapphire Rapids HEDT sarà disponibile in due versioni, la linea “Expert” con un massimo di 56 core e 112 thread e la linea “Mainstream” con un massimo di 24 core e 48 thread. Abbiamo già visto leakato lo Xeon W5-3433, un chip mainstream della famiglia con un totale di 16 core Golden Cove, 32 thread e 45 MB di cache L3 e ora abbiamo una nuova parte che fa sicuramente parte dell’Expert lineup e viene fornito con la configurazione a 56 core e 112 thread principali.

A partire dalla famiglia Intel Sapphire Rapids HEDT, l’azienda si concentrerà maggiormente sulla piattaforma workstation. Ciò è evidente dalla convenzione di denominazione che ha abbandonato l’uso del marchio “Core” ed è passato a “Xeon”. Proprio come la gamma Core, i chip Xeon arriveranno in vari segmenti a partire da Xeon W9, Xeon W7, Xeon W5 e Xeon W3, ogni segmento viene fornito con le proprie SKU con varie configurazioni che saranno compatibili con la piattaforma “Fishhawk Falls” di nuova generazione.

Le CPU e i chipset della serie X non esisteranno più e saranno sostituiti dai chipset della serie W che includono la CPU Sapphire Rapids Xeon W e i chipset W790/W680 per gli utenti delle workstation, questo è lo stesso approccio che AMD ha adottato con la sua gamma di CPU Threadripper, spostandole allo stato PRO e solo per workstation. Per quanto riguarda il chip appena trapelato, questa è sicuramente una SKU Intel Sapphire Rapids HEDT di fascia alta. La CPU Intel Xeon W9-3495 sembra essere un campione ES con la sua velocità di clock di base di 1,80 GHz. trasporta 56 core e 112 thread, inoltre la CPU dovrebbe trasportare gli stessi 112,5 MB di cache L3 dello Xeon Platinum 8490H, che è il miglior chip in offerta all’interno della gamma Sapphire Rapids-SP.

La CPU supporta entrambe le istruzioni AVX-512 e AMX, quindi offrirà sicuramente un notevole aumento delle prestazioni nelle app che ne traggono vantaggio ma a costo di un maggiore consumo energetico, inoltre. Intel sembra avere l’AVX-512 attivo e funzionante solo sulle sue parti Workstation, mentre la piattaforma consumer mainstream se ne è sbarazzata completamente, invece AMD sta adottando un approccio diverso e lo farà AVX-512 su chip di livello consumer come le prossime CPU Ryzen 7000 Desktop.