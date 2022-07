Hogwarts Legacy: un video mostra un’area del castello

Avalanche Software ha pubblicato su Twitter una nuova clip video di Hogwarts Legacy che mostra un’area del castello. Si tratta della Torre Nord di Hogwarts, il luogo al cui interno si tengono le lezioni di Divinazione, il che potrebbe suggerire che all’interno dell’avventura ci potrebbe essere la possibilità di seguire le suddette lezioni.

Every corner of Hogwarts has something to discover – enjoy a small piece of the North Tower. #HogwartsLegacy pic.twitter.com/C1d4vca3KS — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) July 21, 2022

Il breve video dura solo 21 secondi ma ci permette di ammirare l’estrema cura riservata ai dettagli estetici che caratterizzano l’ambiente a partire dai particolari delle statue, fino ad arrivare alle decorazioni dei candelabri e degli arazzi. Tutti elementi che concorreranno a rendere l’esperienza di gioco ancor più immersiva.

In attesa di ricevere ulteriori dettagli da parte di Avalanche Software, vi ricordiamo che l’atteso action RPG ambientato nel Wizarding World ci porterà a vestire i panni di uno studente nella Hogwarts del 1800 in un’avventura open-world di ampio respiro. Nel gioco infatti potremo non solo esplorare molti dei luoghi iconici dell’universo di Harry Potter, come la scuola di magia e stregoneria, la Foresta Proibita, il villaggio di Hogsmeade e tanti altri, ma avremo modo anche di sferrare incantesimi, distillare pozioni e prenderci cura delle creature magiche in un’avventura che promette di essere davvero incredibile per quantità e varietà di contenuti.

Hogwarts Legacy non ha ancora una data d’uscita. Il titolo resta atteso per la fine del 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Leggi anche: