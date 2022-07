I fratelli Russo rispondono a chi critica i film Marvel: “Discorsi infantili, dateci un po’ di tregua, c***o”

I fratelli Russo hanno di recente parlato al The Hollywood Reporter esprimendo delle loro idee su ciò che il fenomeno Marvel ha suscitato a livello di critiche. Secondo i registi di Avengers: Endgame si tratta di “polemiche infantili” a cui i Russo hanno risposto a tono.

Ecco le parole di Anthony a riguardo:

Il successo strepitoso di questi film li ha resi qualcosa di “altro”, o che non può essere raggiungibile da altri per diverse ragioni. Non tutti i film riescono a riscuotere successo in tutto il Mondo.