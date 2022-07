Facebook implementa il nuovo feed per i contenuti

Mark Zuckerberg ha pubblicato giovedì una breve demo della funzione, affermando che è una delle funzionalità più richieste su Facebook, queste le parole del CEO:

Una delle funzionalità più richieste per Facebook è assicurarsi che le persone non perdano i post degli amici. Quindi oggi lanciamo una scheda Feed in cui puoi vedere i post dei tuoi amici, gruppi, Pagine e altro separatamente in ordine cronologico. L’app si aprirà comunque con un feed personalizzato nella scheda Home, dove il nostro motore di rilevamento consiglierà i contenuti che riteniamo ti interessino di più. Ma la scheda Feed ti darà un modo per personalizzare e controllare ulteriormente la tua esperienza.

Inoltre, le persone potranno creare un elenco Preferiti all’interno della scheda Feed, composto da amici, pagine e gruppi, per accedere ai propri contenuti preferiti in modo più semplice e veloce. Questo cambiamento è simile a quello che Meta ha fatto con Instagram: la società ha annunciato un feed cronologico a gennaio e ha lanciato la funzione un paio di settimane dopo.

La nuova scheda Feed in Facebook è già disponibile per alcuni utenti su Android e iOS, c’è una leggera differenza tra i due sistemi operativi: su Android la scheda si trova nella parte superiore dell’interfaccia utente, mentre su iOS è in basso. L’implementazione del riempimento dovrebbe avvenire nel corso della prossima settimana.