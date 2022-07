Ecco il Nokia 5710 XpressAudio con box di ricarica per delle cuffie wireless

Mentre la maggior parte degli utenti e dei produttori hanno rinunciato ai feature phone, Nokia sicuramente no, anzi al contrario, Nokia sta aggiungendo funzionalità ai propri telefoni con funzionalità e nel processo stanno emergendo alcuni concetti interessanti. Uno di questi esempi è il Nokia 5710 XpressAudio, Il feature phone incorpora una sezione di ricarica per un paio di auricolari.

Questo gadget non è per tutti, questo è certo, consideriamo che all’inizio di quest’anno, Apple, il re dei lettori multimediali, ha rinunciato all’iPod Touch, l’ultimo prodotto di fascia alta rimasto nella categoria. Le persone semplicemente non usano più i lettori multimediali, quindi non ci sono buone ragioni per presumere che ne comprerebbero uno che sia anche un feature phone.

Tuttavia, il Nokia 5710 XpressAudio è un dispositivo interessante con alcuni meriti notevoli. In primo luogo, porta in tavola la straordinaria durata della batteria dei feature phone Nokia, ed inoltre Il fatto che funzioni anche come custodia di ricarica significa che non ci si dovrà preoccupare che i propri auricolari finiscano la batteria nel momento più bello, perché magari ci si è dimenticati di caricare la loro custodia.

In secondo luogo, il Nokia 5710 XpressAudio debutta con un prezzo di 74,99£ e ciò significa che è possibile ottenere sia un feature phone che un paio di auricolari per meno di 100 dollari. La maggior parte degli auricolari sul mercato di solito ha un prezzo più alto. Il Nokia 5710 XpressAudio è un dispositivo di nicchia ed è improbabile che faccia scalpore nel mercato della telefonia, tuttavia alcune persone che guardano con nostalgia ai bei vecchi tempi potrebbero essere interessate all’acquisto di un prodotto Nokia nel 2022.

È possibile preordinare il Nokia 5710 XpressAudio tramite il sito ufficiale di Nokia in questo momento, la data di spedizione stimata per il Regno Unito è intorno alla fine di agosto, mentre non è stata ancora annunciata un’uscita negli Stati Uniti e non ci sono novità per l’Italia.