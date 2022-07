RTX 4090 il doppio più potenti delle ammiraglie 3090?

Si parla ormai da tempo delle nuove RTX 4090 di NVIDIA, le quali sono state nello specifico approfondite da un report del noto leaker kopite7kimi, che come approfondito sulle pagine di GizChina ha avuto modo di discutere in merito ai nuovi dispositivi.

Le nuove informazioni in merito alle potenzialità delle RTX 4090 arrivano stando a quanto dichiarato da 3DMark Time Spy Extreme, dove il dispositivo avrebbe ottenuto un punteggio di circa 19.000. Il numero da solo potrebbe non risultare molto chiaro, ma confrontandolo con l’attuale flagship di NVIDIA, la RTX 3090, ci si rende conto di come la cifra in questione sia a dir poco sbalorditiva.

Per quel che concerne il modello Asus del gioiellino in questione abbiamo assistito a un punteggio di 9,733, di sicuro ottimi, ma che sarebbe a questo punto stato superato senza ombra di dubbio di molto dalla nuova ammiraglia.

Va sottolineato che al momento si tratta di informazioni non confermate, e che di conseguenza non sappiamo sé e quando la compagnia si troverà ad approfondire la questione, parlando dei nuovi modelli e delle loro effettive specifiche tecniche. Sembra tuttavia che servirà aspettare ancora solamente qualche mese al fine di scoprire di più sulle RTX 4000 Ada Lovelace.