Malware su Android, ricercatori segnalano 50 applicazioni malevole sul Play Store di Google

I ricercatori di Zscaler hanno individuato un nuovo gruppo di applicazioni malevole distribuite attraverso il Play Store ufficiale di Google. Le applicazioni in questione hanno superato i controlli di Google, ma venivano utilizzate come dropper per diffondere alcuni pericolosi malware.

Nella fattispecie, gli esperti di sicurezza individuale sostengono che le applicazioni fossero in grado di installare i malware Joker, Facestealer e Coper.

La lista delle applicazioni malevole include oltre 50 voci. Alcune delle applicazioni sono state installate da oltre 300.000 utenti, ulteriore prova di come il lassismo di Google rischi di compromettere seriamente la sicurezza degli utenti.

Le applicazioni più popolari tra quelle identificate da Zscaler:

Simple Note Scanner

Universal PDF Scanner

Blood Pressure Checker

Mini PDF Scanner

Magic Photo Editor

Wow Translator

Camera Translator

Timestamp Camera

Se le avete installate, vi consigliamo di mettere in sicurezza il vostro smartphone il prima possibile. Nel frattempo, dopo la segnalazione dei ricercatori Google ha rimosso tutte le applicazioni in questione dal suo marketplace.

Non è la prima volta che vengono segnalate delle applicazioni malevole distribuite attraverso i canali ufficiali di Google. A volte succede anche su iOS: recentemente Avast aveva segnalato alcune applicazioni ‘truffaldine’ presenti sull’App Store di Apple. Il problema è che molte di queste app Apple le deve ancora rimuovere.