L’iPad Mini non si ricarica, iPadOS 15.6 risolve il fastidioso problema

iPadOS 15.6 risolve un grave problema che aveva compromesso l’utilizzo dell’iPad Mini di ultima generazione. Salvo sorprese, iPadOS 15.6 sarà l’ultimo update in vista dell’atteso iPadOS 16, che porterà con sé un ricco pacchetto di novità.

iPadOS15.6 introduce prevalentemente alcuni fix a dei fastidiosi bug. Sparisce ad esempio il bug che avvertiva l’utente di aver terminato lo spazio a disposizione sul dispositivo, anche quando questo non era vero. Risolto anche il bug che faceva sì che Safari tornasse da solo indietro di una pagina. Ma, soprattutto, l’aggiornamento risolve un gravissimo bug che impediva la ricarica degli iPad Mini, facendo sì che il tablet non riconoscesse i caricabatteria.

Diversi utenti avevano segnalato un malfunzionamento delle funzioni di ricarica dopo aver installato l’aggiornamento ad iPadOS 15.5. Non è chiaro quanti utenti siano stati affetti dal problema. Molte persone avevano spiegato che dopo aver ricevuto l’update non erano più riuscite a ricaricare il loro tablet.

iPadOS 15.6 pesa appena 400mb ed è in rollout in queste ore. Di seguito la lista dei cambiamenti così come presentata in originale da Apple:

TV app adds the option to restart a live sports game already in-progress and pause, rewind, or fast-forward

Fixes an issue where Settings may continue to display that device storage is full even if it is available

Fixes an issue that may cause braille devices to slow down or stop responding when navigating text in Mail

Fixes an issue in Safari where a tab may revert back to a previous page

Fixes an issue where iPad mini (6th generation) may not detect a charger or other USB-C accessory