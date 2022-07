James Bond – Ana De Armas dichiara: “Non c’è bisogno di una versione femminile”

Dopo che Daniel Craig ha lasciato il ruolo di James Bond si è scatenato un grande dibattito su quale attore possa raccoglierne l’eredità, e tra le varie ipotesi si è parlato anche di una versione femminile del personaggio, ma una protagonista dell’ultimo film, ovvero Ana De Armas, ha sostenuto che non c’è bisogno di un James Bond al femminile.

Ecco le sue parole:

Non c’è bisogno di una versione femminile di Bond. Non è il caso di rubare il character che appartiene a qualcun altro. Si tratta di storie tratte da romanzi, e di un universo fantastico in cui il protagonista è un uomo. Mi piacciono i ruoli femminili nei film di Bond, e credo che il protagonista debba essere un uomo, magari in una versione differente.

Le parole di Ana De Armas arrivano dopo che, fino a qualche mese fa, si è paralto di una versione spin-off di James Bond con protagonista proprio il personaggio di Ana De Armas già visto i No Time to Die. Ecco le parole di Barbara Broccoli a riguardo:

Il successo di questi film è sempre stato legato al personaggio principale, e fino ad ora non è mai stato fatto uno spin-off, e non penso che ci sia in programmazione di farne in futuro. Ma non si sa mai.