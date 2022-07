Intel Raptor Lake Core i9-13900K e i5-13600K: trapelati i benchmark della CPU

La CPU Intel Core i9-13900K, in quello che è ancora un primo campione, presenta 24 core e 32 thread in una configurazione 8 P-Core e 16 E-Core, dalle voci precedenti possiamo aspettarci fino a 68 MB di cache “Gioco” totale su questo chip, inoltre precedenti perdite hanno mostrato una base di 2,4 GHz e un boost di 4,6 GHz per i chip ES, questo risultato è ancora piuttosto basso rispetto alle perdite che hanno evidenziato clock boost fino a 5,8 GHz.

Il campione in particolare è ancora una parte ES3 che ha un clock fino a 5,0 GHz sui P-Core e 3,0 GHz sugli E-Core, e il chip è stato testato sulla scheda madre MSI PRO Z690-A che supporta la memoria DDR4, quindi questo è un teaser di come sarebbero le prestazioni delle CPU Raptor Lake con la memoria DDR4, inoltre il sistema utilizzava quattro memorie DDR4-2666 con una capacità totale di 32 GB (8 GB x4).

L’Intel Core i5-13600K farà parte della gamma di CPU desktop Raptor Lake di 13a generazione e presenterà a quanto pare un totale di 14 core che includono 6 P-Core basati su Raptor Cove e 8 E-Core basati sugli attuali core Gracemont. È lo stesso numero di P-Core dell’Intel Core i5-12600K, ma il conteggio di E-Core è stato raddoppiato, quindi stiamo osservando un aumento del conteggio dei core del 40% e un aumento del conteggio dei thread del 25% rispetto all’Alder Lake Core i5-12600K.

Il campione Intel Raptor Lake i5 funzionava a velocità di clock di 3,5 GHz di base e 5,1 GHz boost. Ci sono due voci diverse, una sulla scheda madre ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E e una su una scheda madre ASUS ROG Maximus Z690 Extreme, ma non viene menzionato quale scheda Steel Legend sia stata utilizzata poiché è disponibile sia nelle versioni DDR5 che DDR4, ma poiché la variante DDR5 ha il codice “D5” allegato accanto, questa potrebbe essere molto probabilmente la versione DDR4. Entrambe le piattaforme eseguivano 32 GB di memoria.