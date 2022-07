Google Chrome permetterà di prendere appunti su browser

Sembra che nel giro di qualche tempo, come di recente scovato su Reddit e ripreso da Android Police, gli utenti avranno modo di poter prendere appunti in maniera facile e veloce su Chrome direttamente dalle pagine web, senza dover sfruttare strumenti esterni di alcun tool esterno, con un aggiornamento che dovrebbe rendere disponibile la feature per tutti.

Il tutto risulta già disponibile ormai da tempo sulla piattaforma di Edge, e di conseguenza era ormai solamente questione di tempo prima che anche Google decidesse di lavorare alla funzionalità in questione, puntando a renderla disponibile per tutti gli utenti senza che risulti necessario fruire di alcun software.

Nello specifico, abbiamo a che fare con la possibilità di premere il tasto destro su desktop dopo aver selezionato un qualunque testo, accedendo poi a una specifica funzione delle note, dove poter scrivere con varie opzioni.

Che si tratti di studio online, di volersi ricordare il perché si ha salvato un certo link fra i propri preferiti, o degli usi disparati, dovremmo avere modo di poter fruire del tutto nel giro di poco tempo, in quanto l’aggiornamento è già stato scovato nei file e provato da alcuni tester.