Disneyland Paris inaugura il nuovo Marvel Avengers Campus: ecco il video ufficiale

Disneyland Paris accoglie al suo interno una ricca sezione dedicata agli eroi Marvel con il Marvel Avengers Campus, inaugurato in pompa magna con ricchi ospiti.

I Supereroi Marvel si sono riuniti per festeggiare l’inaugurazione del Marvel Avengers Campus di Disneyland Paris, come possiamo vedere nel video ufficiale pubblicato da Disney Italia.

Iron Man, Spider-Man, Captain Marvel e Captain America si sono uniti a Bob Chapek (Presidente e direttore generale della The Walt Disney Company), a Natacha Rafalski (Presidente di Disneyland Paris), e a interpreti del Marvel Cinematic Universe come Brie Larson (Captain Marvel) e Iman Vellani (Ms Marvel) per rivelare tutti i dettagli della nuova area tematica.

