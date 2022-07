Open Fiber si allea con AVM: con il nuovo modem 2,5Gbps reali, basta prese in giro dagli operatori

Open Fiber ha stretto un accordo con il produttore di modem AVM. I partner di Open Fiber potranno offrire ai loro clienti tutto il necessario per navigare a 2,5Gbps.

Open Fiber ha annunciato di aver stretto un accordo con il produttore di router e modem AVM. I partner di Open Fiber (da Vodafone a Fastweb e via dicendo) potranno proporre ai loro clienti con fibra FTTH il modem FRITZ!Box 5530 Fiber, ossia un hardware in grado di offrire, realmente, una connettività a 2,5Gbps.

Sebbene molte aziende fino ad oggi sostenessero di offrire connessioni a 2,5Gbps (o addirittura 5Gbps, citando il controverso caso di Iliad), la verità è che praticamente nessuna di loro offriva ai loro clienti un modem di ultima generazione in grado, materialmente, di offrire queste prestazioni (via cavo o Wi-Fi, poco importa).

Il cliente ‘comune’ tendenzialmente si tiene il modem fornito in comodato d’uso dall’operatore, sfruttando quindi solamente una frazione delle potenzialità della sua rete FTTH. Al contrario, i più smanettoni dovevano rassegnarsi all’idea di sborsare parecchi soldi per acquistare un modem all’altezza delle prestazioni offerte dalle reti in fibra ottica di ultima generazione. L’accordo con AVM dovrebbe, finalmente, risolvere questa situazione paradossale.

Si tratta di una collaborazione a livello europeo per facilitare e promuovere la diffusione della banda larga FTTH a 2,5Gbps da parte degli operatori retail che possono fornire il servizio agli utenti finali molto rapidamente e con tutti i benefici di una produzione ‘locale’. Infatti, i nostri FRITZ!Box sono tutti Made in Europe e permettono una commercializzazione veloce delle nuove tecnologie. È un orgoglio per AVM aver messo a punto questa offerta con l’obiettivo di offrire la miglior customer experience di navigazione Wi-Fi”

ha commentato Giovanni Cristi, Head of Telco Italy & Senior Business Development Manager di AVM Italia.

Nel (si spera) immediato futuro, gli operatori di rete potranno offrire ai loro clienti il nuovo modem FRITZ!Box 5530 Fiber compatibile con lo standard Wi-Fi 6 ed equipaggiato con una porta LAN a 2,5 Gbps (più altre due da 1Gbps). Il modem supporta anche la tecnologia Mesh con MU-MIMO.