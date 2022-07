La lavanda tinge l’Italia del fascino della Provenza

Nei libri e nei film troviamo i campi di lavanda sempre in Provenza. Anche l’Italia invece è ricca di questi splendidi campi disseminati da fiori lilla. Una regione che pullula di lavanda è il Lazio, in particolare la Toscana, che ogni anno in estate si accende di lilla.

Per chi visita Rovigo, può passare da Porto Tolle, dove la lavanda odora a grande distanza. In Calabria, il Parco della Lavanda di Morano Calabro risveglia l’olfatto, ma anche l’udito con il ronzio delle api impollinatrici. La lavanda è un antisettico naturale, ma è anche un infiammatorio. Il suo colore rimanda alla creatività e a benefici sull’umore. Un’altra località è Sale San Giovanni, in provincia di Cuneo. Qui l’atmosfera di lavanda è veramente romantica. Poi Carpasio, in provincia di Imperia, ospita un vero e proprio museo e il Giardino delle Lavanda con 30 varietà. Il Friuli con Venzone possiede il Palazzo della Lavanda con ogni tipo di prodotto a base della pianta.

Nel Pavese, Godiasco Salice Terme gode di una collina di lavanda che mozza il fiato. In Emilia Romagna il Giardino Botanico di Parma e l’Agricampeggio Giardino Lilla sono perfetti per fine settimana unici. Anche Salsomaggiore Terme con il suo Giardino Botanico Gavinell ha 450 piante aromatiche officinali e la Lavanda Bianca. Corinaldo, nelle Marche, con le sue origini quattrocentesche, ne racchiude sognanti distese.

Vicino a Spoleto, la struttura del Relais Borgo Campello fa innamorare gli ospiti dei cuscini di lavanda che arredano i letti. In Molise l’albergo diffuso di Borgotufi (Isernia) diventa magico grazie al suo fiore che sboccia accanto alle altre piante. In Campania la lavanda diventa pura poesia: i lodge e le tende galleggianti del Nabi Resort & Glamping creano una fiaba. Non poteva mancare la Sicilia, nella suggestiva cornice della Val di Noto, dove la lavanda è regina nel nature retreat Baglio Occhipinti e diventa elisir di infusi e tisane.