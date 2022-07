Junji Ito’s Maniac: le prime immagini della serie Netflix

Ecco alcune immagini tratte da Junji Ito's Maniac: Japanese Tales of the Macabre, la serie animata Netflix che uscirà nel 2023.

Gli appassionati di manga horror giapponesi non vedono l’ora che possa arrivare su Netflix la serie animata Junji Ito’s Maniac: Japanese Tales of the Macabre, tratta dai lavori di Junji Ito. La piattaforma streaming ha diffuso delle immagini tratte dal progetto che arriverà su Netflix nel 2023.

Ecco le prime immagini di Junji Ito’s Maniac.

congrats to Junji Ito on his multiple Eisner Award noms! Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre hits Netflix in 2023 here are some new stills from the series, based on stories from Ito-sensei's nominated books! pic.twitter.com/JkF17lqwWb — Netflix Anime (@NetflixAnime) July 15, 2022

Secondo alcune nuove informazioni rivelate Junji Ito’s Maniac adatterà alcune delle storie più importanti del mangaka: stiamo parlando di Tomie, Souichi, The Hanging Balloons, ma anche Where The Sandman Lives, Bullied, The Long Hair In The Attic, Undendurable Maze, e The Bizarre Hikizuri Siblings: The Seance. In totale le storie adattate dovrebbero essere venti.

Tra le voci originali che penderanno parte al doppiaggio possiamo menzionare Kazuya Hikizuri, Romi Park, Yoko Hikasa, Hisako Kanemoto e Natsumi Takamori.

Intanto il 26 luglio uscirà negli Stati Uniti la nuova raccolta di storie horror manga di Junji Ito, il popolare autore giapponese, che pubblicherà a breve Liminal Zone. Qualche settimana fa è stato diffuso online il trailer della raccolta di storie.

