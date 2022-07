Bridgerton 3: il cast annuncia ufficialmente l’inizio delle riprese con un video

Bridgerton rimane, con le sue due stagioni, tra le serie dai risultati più straordinari su Netflix: era praticamente scontato che sarebbe arrivato, più prima che poi, anche Bridgerton 3, annunciato a maggio e confermato oggi da un divertente video in cui il cast, dal dietro le quinte, gioca a mostrare il passaggio dalla seconda alla terza stagione contando con le dita.

Non abbiamo molte info sulla nuova stagione, a parte la sinossi ufficiale (che vi riportiamo in calce) e la notizia che il personaggio di Francesca (piuttosto secondario) ha subito un recasting, con Hannah Dodd a sostituire Ruby Stokes, che abbandona la serie per passare a un altro progetto per Netflix, Lockwood & Co.

Tratta dai bestseller di Julia Quinn, la serie Bridgerton, è ambientata nel mondo sensuale, lussuoso e competitivo della società londinese dell’epoca della Reggenza. Dagli scintillanti balli a Mayfair agli aristocratici palazzi di Park Lane e non solo, la serie svela un universo seducente e sontuoso pervaso di complicate regole e drammatiche lotte di potere, dove nessuno può mai dirsi al sicuro. Il fulcro della serie è la potente famiglia Bridgerton, con ben otto fratelli affiatati che costituiscono un gruppo audace e brillante impegnato a destreggiarsi nel mercato dei matrimoni dell’aristocrazia inglese in cerca di romanticismo, avventura e amore.

Leggi anche: