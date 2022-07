Tomb Raider 2: Alicia Vikander sostiene che il film è in un limbo

Parlando a Entertainment Weekly l’interprete Alicia Vikander si è espressa sullo stato della produzione di Tomb Raider 2 che, a suo parere, è finito in una sorta di limbo. Essendo che la produzione del primo film era della Metro-Goldwyn-Mayer, l’acquisizione della casa da parte di Amazon, secondo la Vikander, ha messo in stallo il progetto.

Ecco le parole dell’attrice:

Con l’acquisizione di MGM da parte di Amazon non ho idea di cosa possa succedere. Si tratta di una questione politica ora come ora. Io e Misha (Green ndr) saremmo pronte per un nuovo film su Tomb Raider, però si tratta di una cosa che è nelle mani di altri.

Tempo fa la stessa Vikander aveva dichiarato di sperare in un sequel. Qui sotto trovate le sue dichiarazioni:

Prima del Covid avrei detto di sì, ed ora come ora penso ancora che si possa fare. Non è stato dato il semaforo verde, ma la sceneggiatura è in lavorazione, e credo che tutti siano entusiasti all’idea di poter tornare ad esplorare l’universo di Lara Croft. Ora come ora Misha sta lavorando alla sceneggiatura, e non vedo l’ora di leggere qualcosa molto presto.