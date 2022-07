Il SDCC è la fiera dedicata alla cultura nerd più importante del mondo. Avete presente il Lucca Comics? Ecco immaginatevi la stessa cosa solo in formato ancora ed ancora più grande. Il San Diego Comic-Con si svolge annualmente nel mese di luglio, generalmente nella seconda metà di luglio, nella città di San Diego, California. Oltre alla possibilità di acquistare gadget e oggetti da collezione presso i vari stand, di partecipare a gare dedicate ai cosplayer e all’occasione di incontrare i proprio beniamini, attori e creativi, il SDCC è atteso particolarmente per le convention della varie case cinematografiche.

L’ultimo vero SDCC si è svolto nell’ormai lontano 2019. Successivamente, a causa della pandemia e delle restrizioni che essa a portato con se, sia gli organizzatori del Comic-Con che le varie major che annualmente partecipano all’evento hanno scelto di ridimensionarsi.

Nel 2020 si è svolta l’inedita e inusuale versione dei Comic-Con At Home: il SDCC si è spostato virtualmente nella casa di ciascuno di noi. Le varie convention, solitamente accessibili solo ai possessori dei prestigiosi biglietti e quindi visionabili solo in presenza, si sono svolte online sul canale YouTube del SDCC. Purtroppo non tutte le major hanno partecipato, Warner Bros. ha scelto di celebrare la DC con un panel ad essa dedicato mentre Disney e Marvel hanno saltato l’appuntamento.

Fortunatamente il 2022 è l’anno della ripartenza del SDCC. L’evento più atteso da tutti gli amanti della cultura nerd sta per tornare. Grandi eventi, grandi ospiti e tantissime news cinematografiche e seriali sono pronte a catturare i cuori dei fan.

Ecco la guida al SDCC 2022: tutte le varie convention, gli orari italiani dei panel e dove seguire l’evento. Per non perdervi nulla della nuova edizione del SDCC non vi resta che leggere tutte le istruzioni qui in basso.

SDCC: i panel e gli orari italiani

Dal 21 luglio al 24 luglio a San Diego si svolgeranno le convention del SDCC 2022. Tantissime major cinematografiche e non solo presenteranno i loro nuovi prodotti in arrivo. Da panel dedicati ad interi franchise come quello Marvel e DC fino a conferenze incentrate su singole serie tv di prossima uscita.

Ecco il calendario degli eventi e gli orari italiani dei vari panel.

GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2022

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, Paramount+ (dalle 21 alle 22 orario italiano)



Il SDCC 2022 apre i battenti con Paramount Pictures. Giovedì 21 luglio alle 21, secondo l’orologio italiano, il cast e i registi di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves della Paramount scenderanno nella famosa sala H per regalare ai partecipanti del panel un primo sguardo alla nuova opera d’avventura fantasy live-action basata sull’iconico gioco di ruolo. Il film è previsto in uscita nelle sale statunitensi per il prossimo 3 marzo 2023.

Il cast di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves vanta i nomi di Chris Pine, Regé-Jean Page, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant. La regia porta la firma di Jonathan Goldstein e John Francis Daley.

Ghosts, CBS (dalle 22 alle 23 orario italiano)

Il cast al gran completo, inclusi i “viventi” Rose McIver e Utkarsh Ambudkar, così come i “fantasmi” Brandon Scott Jones, Richie Moriarty, Danielle Pinnock, Asher Grodman, Román Zaragoza, Sheila Carrasco, Rebecca Wisocky e Devan Chandler Long, e i produttori esecutivi Joe Port e Joe Wiseman, prenderanno parte a una discussione moderata dalla guest star della serie Matt Walsh e verranno mostrati filmati inediti.

Teen Wolf: The Movie, Paramount+ (dalle 22:30 alle 23:30 orario italiano)

Il film tratto dalla famosa serie MTV sta per arrivare. Il creatore della serie e showrunner Jeff Davis, Tyler Posey, Tyler Hoechlin e gli ospiti a sorpresa presentano in anteprima il film in uscita.

Abbott Elementary (dalle 22:30 alle 23:30 orario italiano)

La creatrice di Abbott Elementary, Quinta Brunson, il cast composto da Tyler James Williams, Janelle James, Chris Perfetti, Lisa Ann Walter, William Stanford Davis e Sheryl Lee Ralph, e i produttori esecutivi della serie Justin Halpern e Patrick Schumacker si riuniranno per una tavola rotonda virtuale dedicata alla prima stagione dello spettacolo. Con un po’ di fortuna, il team creativo condividerà anche i dettagli sulla seconda stagione recentemente annunciata di Abbott Elementary.

National Treasure: Edge of History, Disney+ (dalle 23:15 alle 00:15 orario italiano)

Il cast regular composto da Lisette Olivera, Jake Austin Walker, Antonio Cipriano, Jordan Rodrigues, Zuri Reed, Lyndon Smith e i produttori esecutivi Cormac e Marianne Wibberley si riuniscono per discutere di questa prossima serie di azione e avventura e condividere uno sguardo esclusivo dietro le quinte.

Vampire Academy, Peacock (dalle 23:15 alle 00:15 orario italiano)

Le showrunner e i produttori esecutivi Julie Plec e Marguerite MacIntyre si uniranno ai regular cast della serie Sisi Stringer, Daniela Nieves, Kieron Moore e Andre Dae Kim per un panel caratterizzato da domande e risposte e un primo sguardo esclusivo alla nuova serie. Vampire Academy debutterà su Peacock il 20 settembre 2022. Speriamo che l’uscita sia in contemporanea anche in Italia.

Motherland: Fort Salem, Freeform (dalle 00:00 all’ 1:00 orario italiano)

Il creatore e produttore esecutivo della serie, Eliot Laurence, discuterà della nuova e ultima stagione, del motivo per cui le streghe e la magia continuano ad affascinarci e altro ancora.

Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur, Disney+ (dalle 22:30 alle 23:30 orario italiano)

Data la grande svolta che ha coronato il finale di Ms. Marvel, è probabile che le imminenti serie animate Moon Girl e Devil Dinosaur di Disney Plus conterranno alcune modifiche al romanzo della sua eroina Lunella Lafayette, un personaggio la cui storia di origine è simile a quella di Kamala Khan nel i fumetti. Questo è solo uno degli argomenti che potrebbero emergere quando Moon Girl e Devil Dinosaur stelle Diamond White, Fred Tatasciore e altri membri del team creativo dello show si riuniranno per discutere della sua prima stagione.

Severance, Apple Tv+ (dalle 00:30 all’ 1:30 orario italiano)



Il produttore esecutivo e regista Ben Stiller, il creatore e produttore esecutivo Dan Erickson ed i membri del cast Adam Scott, Britt Lower, Tramell Tillman, Dichen Lachman e Jen Tullock condivideranno i segreti di “Innie” nella prima stagione di Severance. Chissà che non annuncino qualcosa in merito alla seconda stagione.

The Wheel of Time: Origins, Amazon Prime Video (dall’1:15 alle 2:15 orario italiano)

Il team creativo ed a un ospite a sorpresa racconteranno curiosità ed aneddoti dietro la serie di corti animata. Verrà presentato anche un video speciale di presentazione esclusivo che promette di offrire alcune sorprese ai partecipanti del Comic-Con.

Infine concluderanno la prima giornata del SDCC i panel di:

SpongeBob Squarepants (Nickelodeon & Paramount+) (dalle 00:30 all’ 1:30 orario italiano)

Beavis and Butt-Head, Paramount+ (dall’1:45 alle 2:45 orario italiano)

Koala Man, Hulu (dalle 03:00 alle 4:00 orario italiano)

Solar Opposites, Hulu (dalle 04:15 alle 5:15 orario italiano)

VENERDÌ 22 LUGLIO

Il 22 luglio è la giornata dedicata a The Lord of the Rings: The Rings of Power di Amazon Prime Video.

The Lord of the Rings: The Rings of Power, Amazon Prime Video (dalle 19:30 alle 20:30 orario italiano)

L’intero cast de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Amazon si unirà agli showrunner J.D. Payne, Patrick McKay e al produttore esecutivo Lindsey Weber per scavare nelle leggende della Seconda Era della Terra di Mezzo. La serie debutterà sulla piattaforma di Amazon il 2 settembre.

Marvel Animation (dalle 20:45 alle 22:45 orario italiano)

What If…? è stata solo l’inizio della grande spinta dei Marvel Studios verso l’animazione e la seconda stagione della serie, insieme a nuovi spettacoli come X-Men ’97 e Marvel Zombies, sono ciò che il capo dipartimento Brad Winderbaum e il capo dello sviluppo visivo Ryan Meinerding vi presenteranno durante questo panel. Considerando quanto è lungo il panel e che questa è la prima volta che lo studio si presenta al SDCC da anni, c’è la possibilità che altri nuovi progetti animati possano essere annunciati prima delle notizie live-action del fine settimana.

Smiling Friends, Adult Swim (dalle 21 alle 22 orario italiano)

Tales of the Walking Dead, AMC (dalle 21:30 alle 22:30 orario italiano)

Il panel vedrà la partecipazione del Chief Content Officer di The Walking Dead Universe, Scott M. Gimple, lo showrunner e produttore esecutivo Channing Powell, il regista e produttore esecutivo Michael Satrazemis e i membri del cast Terry Crews, Samantha Morton e Danny Ramirez. Altri membri del cast arriveranno a sorpresa.

Genndy Tartakovsky’s Primal, Adult Swim (dalle 22 alle 23 orario italiano)

The Proud Family: Louder and Prouder, Disney (dalle 22 alle 23 orario italiano)

Il creatore e produttore esecutivo Bruce W. Smith, il produttore esecutivo Ralph Farquhar e le star della serie Kyla Pratt, Paula Jai ​​Parker, JoMarie Payton, Soleil Moon Frye e Alisa Reyes discuteranno del revival e condivideranno uno sguardo al dietro le quinte della prima stagione.

The Walking Dead, AMC (dalle 22:30 alle 23:30 orario italiano)

Questo è un panel imperdibile per i fan della serie. Vedrà la partecipazione del Chief Content Officer di The Walking Dead Universe, Scott M. Gimple, la showrunner e produttrice esecutiva Angela Kang, il produttore esecutivo, regista e supervisore al trucco degli effetti speciali Greg Nicotero e i membri del cast Norman Reedus, Melissa McBride, Christian Serratos, Ross Marquand, Khary Payton, Seth Gilliam, Josh McDermitt, Michael James Shaw, Cailey Fleming e Lauren Ridloff. Tutti risponderanno alle domande dei fan, condivideranno storie sul dietro le quinte delle riprese della stagione finale e riveleranno l’attesissimo trailer della stagione 11.

Paper Girls, Prime Video (dalle 22:30 alle 23:30 orario italiano)

Il cast, i creatori e i produttori esecutivi di Paper Girls riveleranno uno sguardo approfondito sulla prima stagione della serie Amazon. Dal 29 luglio su Amazon Prime Video.

Rick and Morty: The Vindicators, Adult Swim (dalle 23:00 alle 00:00 orario italiano)

For All Mankind, Apple TV+ (dalle 23:45 alle 00:45 orario italiano)

I creatori e i produttori esecutivi Ronald D. Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi saranno affiancati dal produttore esecutivo Maril Davis e dai membri del cast Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey Johnson, Coral Peña e Wrenn Schmidt per discutere della propulsiva terza stagione della serie.

BRZRKR (dalle 00:00 all’ 1:00 orario italiano)

I co-creatori di BRZRKR Keanu Reeves e Matt Kindt insieme allo sceneggiatore Mattson Tomlin e al caporedattore di Boom Studios Matt Gagnon si uniranno per parlare del futuro del fumetto e per condividere i dettagli del suo prossimo adattamento cinematografico.

Infine concluderanno la seconda giornata di Cimic-Con i panel di:

Bob’s Burgers, Fox (dalle 00:00 all’ 1:00 orario italiano)

Little Demon, FX (dall’ 01:00 alle 2:00 orario italiano)

Danny DeVito, Aubrey Plaza e Lucy DeVito, oltre ai creatori Darcy Fowler, Seth Kirschner e Kieran Valla e al produttore esecutivo Dan Harmon parteciperanno ad una proiezione, seguita da una sessione di domande e risposte, dedicata alla serie.

Queer for Fear, Shudder (dall’01:45 alle 2:45 orario italiano)

Archer, FX (dalle 02:00 alle 03:00 orario italiano)

The Great North, Fox (dalle 04:00 alle 05:00 orario italiano)

SABATO 23 LUGLIO: WB e Marvel Cinematic Universe

Warner Bros. theatrical showcase (dalle 19:15 alle 20:15 orario italiano)

Dwayne Johnson, Zachary Levi e una serie di ospiti a sorpresa sono i protagonisti delle prossime pellicole WB come Black Adam e Shazam! Furia degli dei. Sebbene i panel pianificati dalla Warner Bros. sia per Aquaman che per il Regno Perduto, con Jason Momoa e Amber Heard, che per The Flash, con Ezra Miller, siano stati cancellati, c’è la possibilità che anche i filmati di quei film possano essere mostrati.

Evil, Paramount+ (dalle 19:15 alle 20:15 orario italiano)

Tuca & Bertie season 3 (dalle 20:15 alle 21:15 orario italiano)

The Simpsons (dalle 20:20 alle 21:20 orario italiano)

House of the Dragon, HBO & HBO Max (dalle 20:30 alle 21:30 orario italiano)

Sul palco della sala H saliranno: il co-creatore/produttore esecutivo George R.R. Martin, il co-creatore/co-showrunner/produttore esecutivo/sceneggiatore Ryan Condal, il co-showrunner/produttore esecutivo/regista Miguel Sapochnik, Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Graham McTavish, Milly Alcock ed Emily Carey. Speriamo di scoprire in anteprima qualche scena della nuova serie prequel di GOT.

American Dad (TBS) & Family Guy (Fox) (dalle 21:30 alle 22:30 orario italiano)

Apple TV+ Storytellers (dalle 21:30 alle 22:30 orario italiano)

Star Trek Universe, Paramount+ (dalle 21:45 alle 22:45 orario italiano)

I membri del cast di Star Trek: Picard che dovrebbero apparire durante il panel sarebbero Patrick Stewart e Gates McFadden, insieme ai produttori esecutivi Alex Kurtzman e Rod Roddenberry. Star Trek: Lower Decks includerà membri del cast vocale Jack Quaid, Tawny Newsome, Noël Wells e Dawnn Lewis e il creatore e produttore esecutivo Mike McMahan, i produttori esecutivi Alex Kurtzman e Rod Roddenberry. Star Trek: Strange New Worlds vedrà protagonisti i membri del cast Anson Mount, Ethan Peck, Christina Chong, Celia Rose Gooding e Paul Wesley, insieme ai produttori esecutivi Henry Alonso Myers, Alex Kurtzman e Rod Roddenberry.

Anne Rice’s Interview with the Vampire, AMC (dalle 23:00 alle 00:00 orario italiano)

Il produttore esecutivo Mark Johnson, il creatore, scrittore e showrunner Rolin Jones, i membri del cast Sam Reid, Jacob Anderson, Bailey Bass ed Eric Bogosian e la scenografa Mara LePere Schloop discuteranno della nuova visione del Anne Rice in merito al romanzo bestseller Interview with the Vampire, entrando nel ruolo di personaggi iconici e portando in vita il mondo della New Orleans dei primi anni del 1900. In occasione del panel debutterà ufficialmente il primo trailer ufficiale della serie.

The Sandman, Netflix (dalle 23:30 alle 00:30 orario italiano)

La convention sarà caratterizzata da una presentazione video speciale seguita da una sessione di domande e risposte con le star della serie e i produttori per l’adattamento live-action dell’amata serie a fumetti DC di Neil’s Gaiman.

Krapopolis, Fox (dalle 23:45 alle 00:45 orario italiano)

The Orville: New Horizons, Hulu (dall’ 00:00 alle 1:00 orario italiano)

Mythic Quest, Apple TV+ (dall’ 01:00 alle 2:00 orario italiano)

Resident Alien, Syfy (dall’ 01:15 alle 2:15 orario italiano)

Marvel Studios theatrical showcase (dalle 02:00 alle 3:00 orario italiano)

Il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, tornerà nella Hall H per la prima volta dal 2019 per condividere i dettagli su numerosi progetti in arrivo, molti dei quali sono già stati annunciati. Mentre si prevede che progetti in uscita nel prossimo futuro come Black Panther: Wakanda Forever, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardians of the Galaxy 3 e The Marvels saranno discussi in dettaglio, è molto probabile che Feige annuncerà anche notizie su progetti non ancora rivelati che daranno forma alla Fase 5 dei Marvel Studios.

The Resort, Peacock (dalle 02:30 alle 3:30 orario italiano)

AEW: Heroes & Villains: AEW: Dynamite (TBS) and AEW: Rampage (TNT) (dalle 03:30 alle 4:30 orario italiano)

Chucky, Syfy (dalle 03:45 alle 4:45 orario italiano)

DOMENICA 24 LUGLIO

L’ultima giornata di SDCC si chiude con:

What We Do in the Shadows, FX (dalle 22:15 alle 22:15 orario italiano)

Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou, Harvey Guillén, Mark Proksch e Kristen Schaal, oltre a Paul Simms (EP/sceneggiatore), Stefani Robinson (EP/sceneggiatore), Yana Gorskaya (co-EP/regista/montatore ) e Kyle Newacheck (co-EP/regista) risponderanno alle domande dei fan e visioneranno assieme a loro un episodio nuovo di zecca.

SDCC 2022: dove seguire l’evento

Purtroppo non è possibile seguire in live le convention organizzate dal SDCC. Soltanto durante la versione At Home del 2019 il SDCC aveva organizzato panel online. In sostanza solo chi partecipa all’evento direttamente a San Diego più scoprire in tempo reale tutte le novità seriali e cinematografiche.

Quindi com’è possibile restare aggiornati costantemente sulle novità del SDCC? In sostanza i rimedi per ovviare alla mancanza di live ufficiali sono due. Innanzitutto occorre costantemente seguire, prima, durante e dopo i vari panel, le pagine social ufficiali della varie major che presentano le loro novità al festival. Altra soluzione, molto spesso utilizzata e unico reale modo per essere aggiornati minuti dopo minuto, è seguire l’hashtag #SDCC su Twitter. Molti fan presenti in sala, insider e addetti ai lavori condividono subito le notizie più interessanti sulla loro bacheca di Twitter. Seguendo #SDCC, a volte anche hashtag specifici come quello MarvelSDCC per informazioni più approfondite, si resta aggiornati in tempo reale.