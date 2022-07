Il Figlio del Cimitero: in sviluppo un film tratto dal romanzo di Neil Gaiman

La Disney adatterà in versione lungometraggio il romanzo di Neil Gaiman intitolato Il Figlio del Cimitero.

I Walt Disney Studios svilupperanno un film tratto da Il Figlio del Cimitero, romanzo di Neil Gaiman che in lingua originale è intitolato The Graveyard Book. Ad occuparsi della regia del progetto sarà Marc Forster. Renée Wolfe farà da produttore per la 2Dux2 assieme a Gil Netter. Ben Browning sarà l’altro produttore. David Magee si occuperà della sceneggiatura.

Il romanzo Il Figlio del Cimitero è stato pubblicato nel 2008, ed ha ricevuto diversi riconoscimenti, compresi l’American Newberry Medal ed il Premio Hugo. La storia racconta di Nobody “Bod” Owen, un giovane che viene allevato da fantasmi e da altre figure soprannaturali, e dal custode del cimitero Silas, dopo che la sua famiglia viene uccisa. Gli otto capitoli da cui è formata la storia sono ambientati ognuno a due anni di distanza dal precedente, e seguono la crescita del protagonista.

Neil Gaiman ha raccontato che la genesi della storia nacque da una situazione vissuta nel 1985, quando vide suo figlio di due anni muoversi in triciclo per il cimitero. Ricordiamo che ad agosto arriverà sulla piattaforma streaming Netflix l’attesissimo The Sandman, adattamento del fumetto più importante di Neil Gaiman.