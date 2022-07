Ethan Hawke sui Marvel Studios: “Sono friendly con gli attori ma non con i registi”

Ethan Hawke è stato tra i protagonisti di Moon Knight, una serie TV in cui l’interprete ha recitato al fianco di Oscar Isaac. Di recente, durante un’intervista con IndieWire, lo stesso Ethan Hawke ha parlato delle polemiche sui Marvel Studios scatenate da grandi registi come Martin Scorsese, ed ha dichiarato che si tratta di produzioni “amiche degli attori, ma non dei registi”.

Qui sotto trovate le dichiarazioni di Ethan Hawke:

Ci vorrebbe qualcuno che dicesse che non si tratta di Fanny e Alexander (un film di Ingmar Bergman ndr). Se si andasse a recensire questi film, fatti per lo più per dei 14enni, considerandoli come Fanny e Alexander o come Luci d’Inverno, chi diavolo riuscirebbe a fare Luci d’Inverno? Ho apprezzato il fatto che dei registi decani abbiano ricordato alle persone di non tenere l’asticella troppo bassa. E so che si tratta di un qualcosa che scatena il coinvolgimento delle persone, oltre che certe prese di posizione. Posso dire che alla Marvel sono molto friendly con gli attori, e possono non essere friendly con i registi, e questo è il motivo per cui Coppola e Scorsese hanno parlato. Però alla Marvel amano gli attori.