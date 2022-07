Cult of the Lamb si mostra in un nuovo trailer

Cult of the Lamb torna a mostrarsi in un nuovo trailer che ci spiega come creare la nostra setta religiosa.

Cult of the Lamb, l’action RPG roguelike di Massive Monster, torna a mostrarsi con un nuovo trailer che ci spiega come creare la nostra setta. Il filmato, che trovate qui sotto, si apre con alcuni accenni sulla storia: nel gioco, impersoneremo un agnello che, scampato ad un sacrificio grazie all’intercessione del potente “The One who waits”, sarà costretto a creare un culto in suo nome per ripagare il debito.

Il trailer ci spiega come iniziare a creare la nostra setta. Innanzitutto dovremo accrescere il nostro gregge, aumentando il numero dei nostri seguaci e convertendoli per sfruttare la loro fede. Successivamente dovremo soddisfare le esigenze dei nostri seguaci per trasformare la nostra setta in una piccola comunità bucolica. Per farlo, dovremo guidarli, dar loro da mangiare e fare loro regali. La loro felicità farà risplendere di fede i nostri santuari. Se non saranno soddisfatti, invece, con il tempo inizieranno a perdere la fede e finiranno con il ribellarsi. A quel punto saremo noi a scegliere se rieducarli o sacrificarli agli dei.

Vi ricordiamo che Cult of the Lamb sarà disponibile a partire dall’11 agosto 2022 su PC, Switch, PlayStation e Xbox.