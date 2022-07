Amazon ha fatto causa a 10.000 gruppi Facebook che producevano recensioni false

Come da poco confermato, Amazon è tornata all’assalto per quel che concerne la lotta contro le recensioni false, le quali portano gli utenti a comprare prodotti che normalmente non avrebbero acquistato per via dei feedback reali.

Si parla nello specifico di una nuova causa iniziata nella giornata di lunedì, la quale ha visto la nota compagnia di E-Commerce fare causa a oltre 10.000 gruppi Facebook che si coordinavano per produrre in massa recensioni false, legate ai negozi digitali negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, Germania, Spagna, Giappone e anche in Italia.

Le pagine di TechCrunch spiegano che 10.000 è la somma dei gruppi Facebook che la compagnia ha individuato da febbraio del 2020, con il colosso che ha spiegato di come le azioni legali passate abbiano fermato diversi venditori di recensioni false.

Gruppi come Amazon Product Review contavano oltre 40.000 membri nel 2022, prima che Facebook notasse il tutto e li rimovesse, e di sicuro le procedure porteranno le due compagnie a collaborare al fine di evitare che la piaga delle recensioni false continui liberamente, per quel che concerne i negozi digitali della compagnia di E-Commerce in diversi paesi in tutto il mondo.