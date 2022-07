All or Nothing: Arsenal – Il trailer della serie Prime Video

Ecco il trailer di All or Nothing: Arsenal, la stagione che seguirà le vicende della squadra inglese e che uscirà ad agosto.

Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale della serie sportiva All or Nothing, che avrà la nuova stagione dedicata alla squadra di Premier League dell’Arsenal. Gli episodi racconteranno la stagione 2021/2022 vissuta dalla squadra londinese.

Ecco il trailer di All or Nothing: Arsenal.

I primi tre episodi arriveranno sulla piattaforma streaming Prime Video il 4 agosto, mentre quelli che vanno dal quarto al sesto usciranno l’11 agosto, e, infine, gli ultimi due saranno disponibili sulla piattaforma dal 18 agosto.

La serie seguirà le vicende in campionato dell’Arsenal, ma anche il percorso fuori e dentro al campo dei calciatori protagonisti, e racconterà del clamoroso abbandono da parte dell’ex capitano Pierre-Emerick Aubameyang, dopo uno scontro con l’allenatore Mikel Arteta.

Sarà Daniel Kaluuya ( già visto in Judas and the Black Messiah), che, oltre ad essere attore è anche grande tifoso dell’Arsenal, a fare da voce narrante nella docuserie. Si tratta di un qualcosa di simile a ciò che ha fatto Tom Hardy, che è stato la voce narrante della stagione del Tottenham Hotspur.

All or Nothing: Arsenal è prodotto da 72 Films, con i produttori esecutivi che sono Mark Raphael, Clare Cameron e John Douglas.

Legata alla serie All or Nothing sono state lanciate in precedenza delle stagioni sui Tottenham Hotspur, sul Manchester City, e sulla Juventus.