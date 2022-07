La richiesta di ingiunzione di Ericsson contro i prodotti Apple è stata respinta

Ericsson afferma che iPhone, iPad, Apple TV, HomePod e smartwatch di Apple violano il suo brevetto EP 28 19 131 B1. Secondo Juve Patent, il tribunale distrettuale dell’Aia nei Paesi Bassi ha ritenuto che il brevetto EP 28 19 131 B1 non è un brevetto essenziale standard, ma un brevetto di implementazione. Pertanto, il tribunale ha dovuto respingere la richiesta di Ericsson e non vieterà i prodotti Apple. Tuttavia, data la sua importanza, è probabile che il brevetto svolga un ruolo in future controversie sui portafogli di brevetti SEP e non SEP di Ericsson.

Si dice che Ericsson abbia intentato cause per violazione di brevetto contro Apple in almeno sei giurisdizioni, la società ha la causa negli Stati Uniti (ITC e tribunali distrettuali), Germania, Paesi Bassi, Brasile, Colombia e Regno Unito. L’argomento riguarda un accordo di sette anni sul brevetto per le telecomunicazioni raggiunto per la prima volta nel 2015 e le trattative per il rinnovo del contratto di licenza non stanno andando a buon fine.

Ericsson ha intentato la causa per la prima volta nell’ottobre 2021, sostenendo che Apple ha cercato di ridurre ingiustamente le sue royalties, il colosso ha quindi intentato una causa a dicembre, accusando la società svedese di utilizzare “tattiche dure” per rinnovare i brevetti. Lo stesso caso in Colombia non è andato a favore di Apple. Juzgado 042 Civil del Circuito de Bogota in Colombia ha dovuto vietare alcuni prodotti Apple, e la corte ha stabilito che i prodotti Apple hanno violato un brevetto di Ericsson.

I dispositivi Apple 5G, inclusi iPhone e iPad, non possono essere venduti o importati in Colombia. Il report sui brevetti FOSS afferma che il brevetto è necessario per lo standard 5G ed Ericsson è il proprietario dello stesso. Ericsson ha ottenuto il brevetto nel 2019 e rimarrà valido fino a dicembre 2037.