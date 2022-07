Indiana Jones – Chris Pratt parla dei rumor che lo volevano come nuovo protagonista: “Le parole di Harrison Ford mi hanno spaventato”

Chris Pratt ha parlato delle voci che lo volevano tempo fa come interprete di Indiana Jones, ed ha chiamato in causa Harrison Ford.

Chris Pratt parlando con Happy Sad Confused ha rivelato alcuni dettagli sul suo accostamento al ruolo di Indiana Jones, voci che si erano fatte piuttosto insistenti durante il periodo di produzione di Indiana Jones 5. Pratt ha voluto allontanare queste voci, chiamando in causa anche Harrison Ford come fonte delle sue paure.

Ecco le parole di Chris Pratt:

Non stanno già facendo un Indiana Jones con Harrison Ford? Tutto ciò che so è che una volta lessi una dichiarazione di Harrison Ford, e non so se l’abbia detta o meno, ma fu sufficiente per spaventarmi. Era un qualcosa del tipo ‘quando morirò Indiana Jones morirà con me’. E quindi potrei mai rischiare di farmi perseguitare un giorno dal fantasma di Harrison Ford?

Come potete notare, le parole di Chris Pratt non hanno rivelato qualcosa in più sul fatto che l’attore fosse stato chiamato in causa veramente per la parte, ma continuano ad alimentarne il dubbio. Nel frattempo l’attesa per Indiana Jones 5 cresce, e la presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha dichiarato: