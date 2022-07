Il Regno Unito vuole creare la prima “autostrada per droni”

Il Regno Unito ha annunciato un piano per realizzare la prima “autostrada per droni”. Si chiama Skyway e sarà una rotta dedicata esclusivamente ai piccoli elicotteri comandati da remoto: nell’immediato futuro diventeranno sempre più cruciali per le spedizioni di medicinali, beni di prima necessità e non solo.

La rotta collegherà la città principali del Regno Unito, per un totale di 260Km. L’idea è di mantenere una rotta che, ad una determinata altitudine, dovrà rimanere sgombra dal traffico dei veicoli aerei tradizionali. In questo modo, si dovrebbe consentire la coesistenza del traffico aereo tradizionale con quello dei droni, che presto diventerà sempre più intenso.

Il progetto Skyway beneficerà di un nuovo pacchetto di finanziamenti dedicati all’innovazione. Un investimento da oltre 300 milioni di euro a sostengo della nuova aviazione e dei veicoli senza pilota: droni, dunque, ma non solo, anche i cosiddetti taxi volanti, cioè i VTOL.

Il progetto verrà supportato dall’Aviazione civile del Regno Unito, che vede nei droni uno strumento fondamentale per facilitare le consegne rapide di beni di prima necessità nel paese: pensate ai vaccini, ma anche agli organi in caso sia necessario un trapianto con urgenza.

Per garantire la sicurezza della nuova autostrada per droni, il Regno Unito intende anche creare diverse torri di controllo dedicate al monitoraggio del traffico aereo. Verranno distribuite lungo tutti i 260Km della Skyway.