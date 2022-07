Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente – Peter Dinklage entra nel cast

Il cast del film prequel di Hunger Games, intitolato Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, avrà un membro del cast piuttosto importante: stiamo parlando di Peter Dinklage, già protagonista di Game of Thrones, e che con questa partecipazione entra a far parte del franchise distopico per ragazzi.

Il ruolo di Peter Dinklage in Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente sarà quello di Casca Highbottom, il decano dell’Accademia. Il regista Francis Lawrence ha dichiarato:

Dean Highbottom è uno dei personaggi più importanti nella vita di Snow. Si tratta di una figura austera e vendicativa, che stabilisce le regole del destino di Coriolanus. Sono entusiasta all’idea che Peter possa dare vita a questa figura.

Nel cast ci saranno anche Hunter Schafer (protagonista della serie teen del momento, Euphoria), Rachel Zegler (già ammirata in West Side Story e prossima Biancaneve nel nuovo film Disney) e Tom Blyth.

Ecco la sinossi del film:

Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l’ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un’orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l’avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l’intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l’astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l’usignolo e chi il serpente.