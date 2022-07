Depressione: legame con una caratteristica del nostro naso

È vero che i problemi dell’olfatto portano alla depressione? Ci vuole una perfetta dimostrazione della tesi, ma pare che la ricerca della Dresden University of Technology della Germania abbia trovato buone ragioni per affermarlo. Già in passato si era attestato che gli anziani con perdita di olfatto avessero sviluppato sintomi di depressione in futuro.

Considerando che la depressione è tra le malattie psichiatriche più comuni, un

approccio sfaccettato al suo trattamento sarebbe vantaggioso. Allo stesso tempo, le persone che soffrono di disfunzioni olfattive spesso riferiscono un deterioramento dell’umore e numerose ricerche hanno mostrato una connessione tra olfatto e depressione. Tuttavia, la natura di questa connessione resta ancora da esplorare. Il nostro studio è il primo a dimostrare che l’olfatto può essere direttamente correlato all’umore. In altre parole, le persone che hanno avuto miglioramenti nell’olfatto hanno mostrato una diminuzione della gravità della depressione. Questa è una scoperta affascinante che consente di estendere la prospettiva sulla connessione tra olfatto e depressione.

Agnieszka Sabiniewicz, alla guida della ricerca

Gli studiosi di Dresda hanno fatto una prova per misurare il miglioramento della funzione olfattiva in

relazione al miglioramento della depressione. Lo studio è stato fatto soprattutto su pazienti affetti da

disosmia, un problema della funzione olfattiva. La ricerca è stata fatta su 171 persone fra i 14 e gli 87 anni

aventi una compromissione all’olfatto. I risultati hanno portato i 157 dei partecipanti a raggiungere la

disosmia, dall’altra invece 14 avevano un olfatto normale. Dopo 11 mesi il test ha riprovato l’olfatto di ogni partecipante, valutando anche i sintomi della depressione.

La spiegazione potrebbe essere nella relazione guidata da connessioni condivise dentro il cervello. Le

informazioni legate all’olfatto passano attraverso numerose zone del cervello, utili all’elaborazione delle

emozioni. Lo studio effettuato, comunque, non è ancora definitivo e avrà bisogno di ulteriori

approfondimenti.