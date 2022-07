Nope: i character poster del nuovo film di Jordan Peele

Il nuovo film di Jordan Peele, Nope, è avvolto da una coltre di mistero, ma c’è una cosa di cui possiamo essere sicuri: i suoi interpreti principali, ovvero Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Brandon Perea e Michael Wincott, tutti in bella mostra (anche se in una posa atipica in cui scrutano preoccupati il cielo) sui character poster ufficiali della pellicola, in arrivo nelle sale italiane l’11 agosto grazie a Universal Pictures.

Il film riunisce Peele con il premio Oscar Daniel Kaluuya (Scappa – Get Out, Judas and the Black Messiah), a cui si uniscono Keke Palmer (Le ragazze di Wall Street, Alice) e il candidato all’Oscar Steven Yeun (Minari, Okja) come residenti in una solitaria gola di nell’entroterra della California che testimoniano una scoperta inquietante e agghiacciante.

Il cast di Nope include anche Michael Wincott (Hitchcock, Westworld) e Brandon Perea (The OA, American Insurrection). Il film è scritto e diretto da Jordan Peele ed è prodotto da Ian Cooper (noi, Candyman) e Jordan Peele per Monkeypaw Productions.

Leggi anche: