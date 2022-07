Stranger Things: Noah Schnapp conferma che Will è gay ed è innamorato di Mike

Uno dei momenti più suggestivi di Stranger Things 4 è la scena in cui Will, dopo aver incoraggiato e dato forza a Mike, si abbandona in un pianto in cui mostra di sentire in maniera personale tutte le parole da lui pronunciate sulla questione della diversità. L’allusione andava anche all’omosessualità, e lo stesso attore Noah Schnapp ha confermato di recente che Will è gay, che è innamorato di Mike.

Ecco le sue parole:

Credo che sia abbastanza chiaro in questa stagione il fatto che Will provi qualcosa per Mike. Si tratta di un particolare che è stato tenuto fuori in maniera intenzionale fino ad ora. C’era qualche piccolo suggerimento nella prima stagione, ed ora nella quarta era arrivato il momento che il mio personaggio mostrasse l’amore che nutriva verso il suo amico, lottando con questa cosa, e pensandola come sbagliata. Will ha sempre sentito questo. Tutti i suoi amici hanno una ragazza, mentre Will non ha mai trovato una situazione in cui si riuscisse a rispecchiare. Ed è per questo che molte persone si sono rivolte a me dicendo di essersi riviste in Will, questo perché è un character fortemente realistico.