Skate. sarà un free-to-play con microtransazioni

Oggi Electronic Arts ha presentato ufficialmente skate., nuovo titolo della storica serie dedicata agli amanti dello skateboard e free-to-play. Come suggerisce il nome stesso, skate. non sarà il quarto capitolo ufficiale della serie, né tantomeno un remake o un reboot, il gioco vuole piuttosto presentarsi come una nuova incarnazione del franchise.

Il nuovo Skate sarà un titolo free-to-play, giocabile in cross-play su tutte le piattaforme e con la cross-progression, ossia, dotato di una funzionalità che permetterà di utilizzare il proprio profilo su qualsiasi sistema mantenendo i progressi fatti. Il gioco sarà ambientato in una nuova città, San Vansterdam, e vanterà un supporto costante con l’aggiunta di nuovi contenuti e aggiornamenti del gameplay.

Gli sviluppatori hanno inoltre confermato che il gioco avrà le microtransazioni, ma che queste riguarderanno solo gli oggetti cosmetici. Per il momento, Full Cicle non ha ancora svelato un periodo di uscita di skate. Il team si è infatti limitato a confermare che il gioco uscirà “quando sarà pronto“, senza aggiungere ulteriori particolari.

L’esistenza di un nuovo skate è stata confermata nel 2020, dopo una campagna durata anni in cui cui i fan del franchise hanno tappezzato i canali dei social media di EA con l’hashtag #skate4 nel tentativo di convincere il publisher a far rivivere la celebre serie. Ora, a distanza di oltre dieci anni dall’uscita di Skate 3, gli appassionati potranno finalmente mettere mano sul tanto desiderato nuovo capitolo della serie.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che skate. sarà disponibile su PC, Xbox e PlayStation.