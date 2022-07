MultiVersus: data dell’Open Beta e dell’early access annunciate

Con un video pubblicato su Twitter, Player First Games, ha annunciato che MultiVersus sarà disponibile in Open Beta a partire dal 26 luglio 2022 su PC e console PlayStation e Xbox, con tanto di early access fissato al 19 luglio per tutti coloro che hanno preso parte alla Closed Alpha di maggio o per chi ha ottenuto un codice tramite i drop su Twitch.

*Spit Take* You heard that right, MVPs. Early Access starts next week with full Open Beta on July 26th! #MultiVersus pic.twitter.com/QDSuA8dbQI — MultiVersus (@multiversus) July 14, 2022

Ad accompagnare l’annuncio anche un nuovo trailer che svela l’ingresso nel roster del Gigante di Ferro, che si unisce dunque ai 16 lottatori già annunciati che comprenderanno Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, Shaggy, Bugs Bunny e tantissimi altri.

Gli sviluppatori hanno poi affermato che l’Open Beta sarà solo l’inizio: il team infatti ha intenzione di introdurre nei prossimi mesi anche nuovi personaggi, scenari, oggetti cosmetici e tante altre sorprese. Tutti i progressi e gli oggetti ottenuti durante l’Open Beta di MultiVersus verranno automaticamente trasferiti nel gioco completo.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

MultiVersus è un nuovissimo picchiaduro in stile platform free-to-play che introduce un formato 2 vs. 2 a squadre, gli scontri 1 vs. 1, quelli tutti contro tutti per 4 giocatori e il Laboratorio (modalità allenamento) unito a un cast di personaggi leggendari in continua espansione. Tra questi ci sono Batman, Superman, Wonder Woman e Harley Quinn (DC); Shaggy (Scooby-Doo); Bugs Bunny e Taz il Diavolo della Tasmania (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom & Jerry; Jake the Dog e Finn the Human (Adventure Time); Steven Universe e Garnet (Steven Universe).