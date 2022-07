Tesla ha perso il direttore della sua divisione Autopilot: Andrej Karpathy rassegna le dimissioni

Tesla perde il pilastro della sua divisione guida autonoma: Andrej Karpathy lascia l’azienda dopo cinque anni di servizio. Era il direttore del team ‘AI e Autopilot‘. Il dirigente era assente da diverso tempo. Aveva preso un congedo quattro mesi fa e da ormai diverse settimane nell’azienda si era sparsa la voce che non sarebbe più tornato a lavoro.

“Aiutare Tesla a raggiungere i suoi obiettivi è stato un enorme piacere e privilegio”, ha spiegato Andrej Karpathy su Twitter. “Ho lavorato per Tesla per cinque anni, scegliere di dimettermi è stata una scelta difficile. In questo periodo Autopilot è stato promosso: non più solo mantenimento della corsia, ma anche guida semi-autonoma nei centri urbani! Non vedo l’ora di vedere i prossimi lavori della divisione Autopilot, che può contare su un team straordinariamente competente”.

Andrej Karpathy al momento non sembra avere grossi progetti in vista. Non ha mollato Tesla perché sedotto da un’offerta irrifiutabile di un altro colosso dell’automotive o dell’industria tech. “Voglio dedicare più tempo alla mia passione per l’intelligenza artificiale, i software open source e l’istruzione”, ha commentato.

Secondo Tech Crunch, l’ex dirigente di Tesla sarebbe tentato dall’idea di fondare un fondo d’investimento.

Prima di lavorare per Tesla, Andrej Karpathy era un ricercatore di OpenAI, una non-profit finanziata da Elon Musk. Karpathy era anche stato il fondatore del corso dedicato al deep learning dell’Università di Stanford, in assoluto uno dei più prestigiosi al mondo.