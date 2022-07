Oppo Reno 8 5G: leakate le prime immagini dal vivo

Mentre la serie Oppo Reno 8 è stata annunciata per la prima volta in Cina nel maggio 2022, lo smartphone si sta solo facendo strada nel mercato indiano, ma prima della sua uscita, sono trapelate le immagini della variante indiana del Reno 8 5G, che mostra il design del dispositivo in tutto il suo splendore.

Le immagini sono state condivise dal noto informatore Mukul Sharma, che ha pubblicato il tutto sul social blu, Twitter, e guardando il tweet, possiamo vedere più immagini del prossimo modello Reno 8 5G dalla parte anteriore, posteriore e persino laterale. Questo rivela il design completo del telefono, con la parte anteriore dotata di una fotocamera selfie perforata nell’angolo in alto a sinistra, mentre la parte posteriore ospita una configurazione a tripla fotocamera su un grande modulo a isola.

Il modello Reno 8 5G visto sulle immagini è la variante di colore nero, comunque parlando dello smartphone stesso, si conferma che il modello base della serie sarà dotato di un SoC MediaTek Dimensity 1300 che arriverà con fino a 12GB di RAM e fino a 256GB di storage interno, inoltre, come da un leak precedente, il dispositivo sarà offerto in India in due opzioni di colore, ovvero Shimmer Gold e Shimmer Black.

Il telefono inoltre sfoggia un bellissimo display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FHD + per godere al meglio della risoluzione foto e video sui vari social network, la parte posteriore presenta una configurazione a tripla fotocamera composta da un sensore principale da 50 megapixel, che per un telefono di questa fascia di prezzo non è per niente male, un obiettivo ultra grandangolare da 8 megapixel e uno macro da 2 megapixel. Quindi possiamo aspettarci che lato camera il nuovo dispositivo di Oppo si difenda molto bene, inoltre il dispositivo sarebbe alimentato da una batteria da 4.500mAh con supporto alla ricarica rapida da 80 W. Infine comunichiamo che la serie Reno 8 di Oppo sarà presentata in India il 18 luglio 2022.