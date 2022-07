Moto G32 si presenta in alcune immagini dal vivo

Si prevede che Motorola lancerà presto il telefono Moto G32 nella serie Moto G, il dispositivo è stato precedentemente individuato sulla certificazione CEE russa e sul sito Web NBTC. Alcune settimane fa sono trapelate le specifiche complete del telefono, quindi secondo le precedenti indiscrezioni, si ritiene che il Moto G32 sarà probabilmente la versione rinominata del Moto E32, che ha fatto il suo debutto mondiale in Europa a maggio. Ma il nuovo elenco suggerisce qualcosa di diverso.

Ora il dispositivo è stato individuato sul sito Web di NCC rivelando ulteriori dettagli come il contenuto della confezione del telefono, la capacità della batteria e la ricarica rapida. Inoltre, sul sito sono state individuate anche le immagini dal vivo del telefono in arrivo. Diamo un’occhiata a tutti i dettagli. Secondo l’elenco in questione, il Moto G32 con numero di modello XT2235-3 verrà fornito con una batteria agli ioni di litio da 5.000mAh e con supporto per una ricarica rapida da 33 W, inoltre il telefono offrirebbe diversi accessori, ovvero un adattatore CA, cavo di ricarica e auricolare. Tutti e tre dovrebbero essere presenti sulla confezione al dettaglio del dispositivo.

Inoltre, le immagini dal vivo confermano che il dispositivo includerà una tripla configurazione della fotocamera posteriore sul retro, con uno snapper principale da 50 MP e un flash LED, ma possiamo anche vedere le immagini dal vivo dell’adattatore per caricabatterie rapido da 33 W, dell’auricolare e del cavo USB da tipo A a tipo C.

Dal momento che non vediamo uno scanner di impronte digitali montato sul retro, il telefono potrebbe essere dotato di uno scanner di impronte digitali montato lateralmente, ed infine, le immagini dal vivo confermano anche la presenza di una porta di ricarica di tipo C, jack per cuffie da 3,5 mm e punch-hole per il sensore dei selfie.