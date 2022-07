Intervista col Vampiro: il nuovo teaser mostra l’inizio dell’intervista

In un nuovo teaser di presentazione della serie TV su Intervista col Vampiro sono stati mostrati due dei protagonisti de telefilm, ed un momento topico: stiamo parlando dell’inizio dell’intervista che vede coinvolti Eric Bogosian come Daniel Molloy e Jacob Anderson nei panni di Louis de Pointe du Lac.

Ecco il nuovo teaser di Intervista col Vampiro.

From the executive producer of #BetterCallSaul and #BreakingBad comes Anne Rice's #InterviewWithTheVampire, premiering this fall on AMC and AMC+. pic.twitter.com/XMaklhALz6

— AMC+ (@AMCPlus) July 13, 2022