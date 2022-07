Google conferma il rallentamento delle assunzioni

Proprio come avvenuto con Meta e altre società tecnologiche, il CEO di Google Sundar Pichai ha citato una “prospettiva economica globale incerta” per il cambio di ritmo e ha affermato che la società consoliderà le operazioni e razionalizzerà “laddove gli investimenti si sovrappongono”. Il ritmo di assunzione di Google è stato torrido anche nel secondo trimestre del 2022, quando l’azienda ha aggiunto 10.000 nuovi dipendenti ai suoi 163.906 dipendenti, con un aumento del 17% anno su anno. Per il resto del 2022, tuttavia, Google concentrerà le assunzioni su ruoli ingegneristici, tecnici e altri ruoli cruciali.

Ecco il discorso effettuato dal CEO della compagnia:

Andando avanti, dobbiamo essere più imprenditoriali, lavorare con maggiore urgenza, maggiore concentrazione e più impegno di quanto abbiamo mostrato durante i giorni migliori. In alcuni casi, ciò significa consolidare dove gli investimenti si sovrappongono e razionalizzare i processi. In altri casi, ciò significa sospendere la distribuzione e ridistribuire le risorse in aree con priorità più alta.

Microsoft prevede anche di tagliare un piccolo numero di posti di lavoro a causa di un riallineamento nei suoi gruppi aziendali, secondo Bloomberg. Questi influenzerebbero i gruppi, comprese le soluzioni di consulenza e partner in tutto il mondo, ma tuttavia, l’azienda prevede di continuare ad assumere in altri ruoli e terminerà il 2022 con un numero maggiore di dipendenti.

Altre aziende tecnologiche hanno affermato che il rallentamento dell’economia influenzerà le assunzioni, mentre ieri, il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha avvertito i dipendenti che “una delle peggiori flessioni nella storia recente” potrebbe interessare l’azienda, mentre dice ai manager di “passare per uscire” dagli scarsi risultati “che non sono in grado di mettersi in carreggiata”. Anche Netflix, Unity, Coinbase e Paypal hanno recentemente tagliato i posti di lavoro.

Come si può evincere da questo articolo quindi, la deduzione logica e finale è che più o meno tutte le aziende citate hanno fatto tagli ed assunzioni in vista della chiusura dell’anno corrente.