God of War Ragnarok avrà due modalità grafiche su PS5. A rivelarlo è stato un negozio inglese, ShopTo, nell’email pubblicitarie spedite ai suoi clienti iscritti alla newsletter. Le email in questione contenevano diversi dettagli sul gioco, incluse le informazioni relative le impostazioni video che troveremo nella versione PlayStation 5.

Scopriamo infatti che God of War Ragnarok supporterà due diverse modalità grafiche: la prima permetterà di giocare ad una risoluzione 4K a 30fps, invece la seconda vanterà una risoluzione 4K dinamica con upscaling a 60fps.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile in diverse edizioni, Launch Edition, Digital Deluxe Edition, Collector’s Edition e Jötnar Edition e che l’upgrade alla versione PS5 sarà a pagamento per chi acquista la versione PS4 standard del gioco. Tutte le altre edizioni del titolo, invece, conterranno entrambe le versioni di Ragnarök in modo totalmente gratuito.

God of War Ragnarok sarà disponibile sarà disponibile a partire dal 9 novembre 2022 su PS4 e PS5.

Leggi anche: