Final Fantasy XVI: il prossimo trailer svelerà nuovi elementi della storia

Naoki Yoshida è tornato a parlare del prossimo trailer di Final Fantasy XVI che vedremo quest’autunno. Durante una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Famitsu, il producer del gioco ha svelato qualche piccola anticipazione sul nuovo filmato che vedremo tra settembre e dicembre di quest’anno.

Yoshida ha confermato che il trailer sarà dedicato stavolta alla trama e al mondo di gioco, aggiungendo che i lavori sullo storyboard e sulla composizione del filmato sono stati già ultimati. Tuttavia, il team di Final Fantasy XVI deve ancora registrare e montare tutti i filmati di gioco destinati a essere utilizzati nel trailer.

Infine, il producer si è detto poi soddisfatto dell’accoglienza che è stata riservata all’ultimo trailer di gameplay “Dominance”, mostrato in occasione dell’ultimo State of Play di Sony e ansioso di poter mostrare nuovi aspetti della produzione con il prossimo filmato.

Nella stessa intervista, Yoshida ha parlato anche della scelta di non includere in quest’ultimo capitolo i combattimenti a turni e delle motivazioni che hanno spinto il team a non considerare l’impostazione open world.

Vi ricordiamo che Final Fantasy XVI sarà disponibile nell’estate del 2023 in esclusiva su PS5.

