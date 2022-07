Epic Games Store: svelati i giochi gratis del 21 luglio 2022

Dopo aver reso disponibile per il download gratuito il titolo di giovedì 14 luglio, Epic Games Store ha annunciato anche i giochi gratis del 21 luglio 2022. I titoli saranno disponibili gratuitamente sullo store come sempre per una settimana e quindi fino al 28 luglio. Ecco la lista dei titoli gratis in arrivo la prossima settimana su Epic Games Store:

Shop Titans

Tannenberg

Shop Titans è “il gioco di ruolo definitivo per chi vuole vestire i panni di un negoziante. Produci potenti oggetti, esibiscili nel tuo negozio e vendili ad aspiranti eroi… a un prezzo maggiorato! Ingaggia eroi e vai in missione per raccogliere preziosi materiali di produzione”

Tannenberg, invece, è uno sparatutto in prima persona ambientato nella Prima Guerra Mondiale che propone battaglie multiplayer fino a 64 giocatori. Leggiamo descrizione ufficiale:

Con Tannenberg puoi vivere le massicce battaglie del fronte orientale della prima guerra mondiale con 64 giocatori che combattono per il controllo dei settori principali del campo di battaglia, ognuno con un proprio vantaggio strategico. La guerra tra l’impero russo, la Germania e i loro altri alleati offre una nuova esperienza per i giocatori degli sparatutto in prima persona e gli appassionati di storia.

Ci sono sette plotoni, oltre 50 armi, otto grandi mappe che danno ai giocatori libertà tattica e una modalità di gioco con 64 giocatori con totale supporto per bot IA, così puoi vivere epiche battaglie in ogni momento!

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, vi basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.