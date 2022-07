Epic Games Store: gioco gratis del 14 luglio disponibile

Epic Games Store ha reso disponibile per il download il gioco gratis di oggi, giovedì 14 luglio 2022. Si tratta di Wonder Boy: The Dragon's Trap.

Da ora è disponibile su Epic Games Store il gioco gratis di giovedì 14 luglio 2022. Si tratta di Wonder Boy: The Dragon’s Trap, il remake del celebre titolo approdato nel lontano 1989 su SEGA Master System.

Come sempre, per scaricare il gioco vi basterà accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo .Una volta effettuato il download, la copia digitale del titolo rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarlo sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.

Oltre a Wonder Boy, oggi Epic Games Store regala anche il pacchetto Baeloth’s Gladiators of the Black Pits per Idle Champions of the Forgotten Realms, titolo strategico di Dungeons & Dragons free-to-play. L’esclusivo pacchetto include:

Oggetti per i seguenti campioni: Deekin, Widdle, Baeloth, Freely e Havilar

Forzieri Deekin: 16 forzieri d’oro Deekin con 2 carte equipaggiamento Splendenti garantite

Forzieri Widdle: 16 forzieri d’oro Widdle con 2 carte equipaggiamento Splendenti garantite

Forzieri Baeloth: 16 forzieri d’oro Baeloth con 2 carte equipaggiamento Splendenti garantite

Forzieri Freely: 16 forzieri d’oro Freely con 2 carte equipaggiamento Splendenti garantite

Forzieri Havilar: 16 forzieri d’oro Havilar con 2 carte equipaggiamento Splendenti garantite

Pozioni di potenziamento della durata di due settimane: 1 pozione del cacciatore di gemme e porzione del cacciatore d’oro

Una skin esclusiva: Black Pits Baeloth

Un famiglio esclusivo: Baby Tarrasque

Vi ricordiamo che per riscattare Wonder Boy: The Dragon’s Trap e il pacchettoBaeloth’s Gladiators of the Black Pits avete tempo fino alle 16:59 del 21 luglio 2022.