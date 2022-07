The Last of Us: la serie TV uscirà all’inizio del 2023

Il capo di HBO, Casey Bloys, ha parlato della serie TV The Last of Us, rivelando che uscirà nel 2023.

Casey Bloys, il capo di HBO, ha di recente parlato dei progetti prossimamente in uscita per la rete, ed ha chiamato in causa anche The Last of Us. Secondo quanto riferito da Bloys, il telefilm sarà disponibile all’inizio del 2023.

In maniera specifica, quando è stato chiamato in causa The Last of Us, la risposta di Bloys è stata: “Dovrebbe essere distribuito all’inizio del 2023”. E successivamente ha aggiunto:

Ci saranno anche la seconda stagione di Sex Lives of College Girls, White Lotus 2, The Idol, Last of Us, Succession, Julia, Hacks, Barry e Righteous Gemstones. Possiamo parlare di tutti questi show su cui stiamo lavorando.

HBO ha in lavorazione molto materiale televisivo, ma gli appassionati di The Last of Us non vedono l’ora che sia disponibile il telefilm tratto dal videogioco cult.

La serie, che vede protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey nei ruoli di Joel ed Ellie, secondo alcuni report sarà ad alto budget, e racconta di un disperato viaggio on the road in un mondo piagato da una sorta di pandemia zombie e del rapporto padre-figlia che si viene a creare tra i due protagonisti, inizialmente estranei.