Resident Evil: due clip dalla serie tv Netflix

Si intitolano “Not All Dogs Are Friendly” (Non tutti i cani sono amichevoli) e “Can’t drive” (Non possiamo guidare) le due nuove clip inedite tratte dai primi episodi di Resident Evil, la serie Netflix in uscita domani 14 luglio e ambientata nel mondo creato da Capcom per i suoi videogiochi Survival Horror. Nessuna faccia nota dai videogiochi, in queste clip, ma le atmosfere sono quelle tipiche della saga…

Sull’onda del successo di uno dei videogiochi di survival horror più amati e venduti di tutti i tempi, la serie Resident Evil (in uscita il 14 luglio su Netflix) racconta una nuova storia su due linee temporali diverse.

Nella prima, le sorelle quattordicenni Jade e Billie Wesker si trasferiscono a New Raccoon City, una città di industrie e uffici a cui devono abituarsi loro malgrado, proprio nel pieno dell’adolescenza. Più passa il tempo, più si rendono conto che la città non è quello che sembra e che il padre potrebbe nascondere oscuri segreti. Segreti capaci di distruggere il mondo.

Nella seconda siamo catapultati nel futuro, una decina di anni dopo. Sulla Terra abitano ormai meno di quindici milioni di persone e oltre sei miliardi di mostri: persone e animali infettati dal virus T. Una Jade trentenne cerca di sopravvivere in questo nuovo mondo tormentata dai segreti del passato che riguardano la sorella, il padre e se stessa.

