Luna con doppio cratere, a causarlo è l’incidente di un missile

La NASA ha rilevato la formazione di un doppio cratere o cratere gemello sulla Luna. Esso sembra esser stato causato da un oggetto scontratosi con la superficie lunare. Gli scienziati non sanno ancora la natura precisa dell’oggetto. Sembra sia un razzo o un missile che si è schiantato sulla Luna.

Le foto della NASA sono state scattate a nord est del bacino di Hertzsprung. Si tratta di un enorme bacino

della larghezza di 536 chilometri, sul lato più lontano della Luna. Il cratere gemello che si è formato dopo lo

scontro dell’oggetto è davvero sorprendente. Il cratere orientale di 18 metri di diametro e quello

occidentale invece ha un diametro di 16 metri. La loro creazione è avvenuta il 4 marzo 2022.

Pare che l’oggetto (razzo o missile) che si è scontrato sulla Luna, avesse grandi masse sulle estremità. Poi si è schiantato orizzontalmente sulla superficie lunare. Bill Gray, progettista di software astronomico aveva

previsto proprio lo schianto di un razzo sulla Luna a marzo, e così è stato. Solo che la natura del doppio

cratere lo ha lasciato destabilizzato.

Sono un po’ perplesso da questo, ma non sono in alcun modo un esperto di ciò che accade in impatti ad alta velocità come questo, tranne per sapere che possono avere risultati molto strani e non intuitivi.