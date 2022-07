Intel: leakati dettagli sulla gamma NUC della 13esima generazione

Il fatto che una nuova CPU Intel Raptor Lake Desktop alimenterà il NUC Extreme Raptor Canyon sarebbe stato confermata, con la compagnia che a quanto pare rilascerà i suoi processori desktop Raptor Lake di 13a generazione entro la fine dell’anno. Sembra che la società abbia anche intenzione di lanciare il suo mini PC NUC 13 Extreme di prossima generazione insieme alla piattaforma. I documenti trapelati e la roadmap provengono dal subreddit NUC di Intel (come spiegato da @Harukaze5719), che mostra cosa ci aspetterà nella prossima generazione di NUC.

A partire dai dettagli trapelati, il sistema NUC 13 di nuova generazione di Intel si chiamerà Raptor Canyon e prende il nome dai chip Raptor Lake che saranno presenti al suo interno, il NUC 13 Extreme Raptor Canyon presenterà SKU sbloccati K di 13a generazione come Intel Core i9-13900K, Core i7-13700K e Core i5-13600K, inoltre Il NUC includerebbe anche il supporto per una scheda grafica PCIe x16 (standard Gen 5). A quanto pare sarà disponibile in uno chassis da 13,9 litri. Intel commercializzerà sicuramente le proprie schede grafiche dedicate Arc con i sistemi NUC 13 Extreme, poiché questi saranno disponibili in questo lasso temporale, ma gli utenti avranno ovviamente anche la possibilità di scegliere tra le schede grafiche AMD o NVIDIA.

All’interno del mini PC NUC 13 Extreme Raptor Canyon sembra che ci sarà l’ultimo NUC 13 Extreme Compute Element con nome in codice Shrike Bay, e ancora una volta, l’ultimo elemento di calcolo supporterà tutti i chip della serie K e KF di Raptor Lake Unlocked. Sarà interessante vedere se l’Eden Bay Compute Element di precedente generazione che ospita le CPU Alder Lake di 12a generazione sarà retrocompatibile con i nuovi chip Raptor Lake, considerando che utilizzano lo stesso socket e si conferma che le CPU desktop sono intercompatibili.

I mini PC Intel NUC 13 Extreme dovrebbero venire lanciati nel quarto trimestre del 2022, il che significa che Raptor Lake verrà sicuramente spedito prima, quindi è bene aspettarsi un lancio di CPU desktop di 13a generazione all’inizio del quarto trimestre seguito dai sistemi NUC 13 alla fine del terzo trimestre del 2022.