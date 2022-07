Il circuito quantistico su scala atomica diventa realtà

Sono i ricercatori australiani a dare la notizia. Hanno prodotto un circuito quantistico su scala atomica, rilevando che possa integrare i componenti utili a un chip per il classico pc. Tutto però su una scala molto più piccola.

Il circuito integrato su scala atomica è il risultato di due decenni di ricerca. Esso usa punti quantici come

piccoli semiconduttori di silicio per produrre informazioni. Per realizzarle su una piccola scala si ha bisogno

di una portentosa ingegneria.

I ricercatori dell’Università del New South Wales e silicon quantum computing necessitavano della

creazione di punti uniformi allineati per il passaggio di informazioni fra loro. Poi ogni punto deve essere

programmabile a differenti livelli di energia. Inoltre, la distanza fra loro deve essere particolarmente precisa

per renderli indipendenti.

Dopo la sua creazione, il processore è stato provato modellando gli stati quantistici del composto. Così il processore ha compiuto la sua attività completa, dimostrandosi funzionale, impossibile per i computer attuali. Adesso i ricercatori sperano nella realizzazione di un computer quantistico pratico.

Questa è una svolta importante, i computer classici di oggi faticano a simulare anche molecole relativamente piccole a causa del gran numero di possibili interazioni tra atomi. Lo sviluppo della tecnologia dei circuiti su scala atomica di SQC consentirà all’azienda e ai suoi clienti di costruire modelli quantistici per una gamma di nuovi materiali, siano essi prodotti farmaceutici, materiali per batterie o catalizzatori. Non

passerà molto tempo prima che possiamo iniziare a realizzare nuovi materiali che non sono mai esistiti prima. La squisita precisione del dispositivo convalida la strategia tecnica di SQC di concentrarsi sulla qualità anziché sulla quantità, abbiamo creato una tecnologia di produzione superbamente precisa che sta aprendo le porte a un mondo completamente nuovo. È un enorme passo avanti verso la costruzione di un computer quantistico commerciale.

Michelle Simmons AO di Silicon Quantum Computing (SQC)