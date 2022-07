I nuovi pulsanti del Play Store rinfrescano il design

Sappiamo da alcuni mesi che il Play Store è stato impostato per ricevere un’interfaccia utente rinnovata su Android, completa di pulsanti a forma di pillola ora comuni in molte delle app dell’azienda, e c’è da dire che ci è voluto un po’ di tempo, ma sembra che Google sia finalmente pronto per implementare queste modifiche a più utenti.

Come notato da uno dei nostri informatori, il Play Store su Android sta ora mostrando alcuni nuovissimi pulsanti circolari che fanno sembrare gli attuali rettangoli, anche con i loro angoli arrotondati, obsoleti al confronto. Aggiornamenti in attesa, link per sviluppatori, link per l’acquisto di film e molto altro ora sfoggiano quelle icone a forma di pillola che abbiamo visto in altre applicazioni Google, unificando il linguaggio di progettazione generale dell’azienda e impostando la tendenza da seguire per gli sviluppatori di terze parti, inoltre, porta l’app in linea con l’interfaccia web ridisegnata, che in precedenza aveva implementato questi nuovi pulsanti quando è stata lanciata alcune settimane fa.

È sicuramente un piccolo cambiamento nel grande schema delle cose, ma fa un ottimo lavoro nel rendere tutte le app Android dell’azienda un po’ più coese. Anche all’interno del Play Store stesso, alcuni elementi dell’interfaccia utente sono sembrati fuori posto dal passaggio a Material You. Ad esempio, la barra di ricerca utilizza da mesi ha lo stesso aspetto arrotondato, anche se è solo con questo ultimo aggiornamento che i pulsanti delle app hanno ricevuto la stessa attenzione, questo si abbina anche all’interfaccia utente adatta ai tablet che ha iniziato a essere implementata sui dispositivi con uno grande più schermo.

Sembra che questo aggiornamento stia raggiungendo una gran parte dell’utenza, anche se lo stesso pare collegato a una patch lato server che potrebbe richiedere del tempo per arrivare a tutti, ma nel frattempo, è sempre possibile controllare che il proprio telefono sia aggiornato.