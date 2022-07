Cancro al seno: diffusione aggressiva durante la notte

Una nuova scoperta da parte della ricerca ha ribaltato le consapevolezze sul cancro al seno. Se si pensava che le metastasi si formassero nello stesso ritmo nell’arco del giorno, ci si sbagliava. La notte sono più aggressive nella loro formazione.

A nostro avviso, questi risultati possono indicare la necessità per gli operatori sanitari di registrare sistematicamente il momento in cui eseguono le biopsie, può aiutare a rendere i dati veramente comparabili. Alcuni dei miei colleghi lavorano la mattina presto o la sera tardi; a volte analizzano anche il sangue in orari insoliti.

Nicola Aceto, autore senior e professore di oncologia molecolare presso l’ETH di Zurigo

La ricerca ha fatto questa nuova scoperta quando ha notato una differenza nel numero di cellule tumorali

sui campioni in esame. Infatti, sono stati analizzati in momenti diversi della giornata. I ricercatori svizzeri hanno studiato 30 donne con cancro al seno. Il risultato dello studio ha clamorosamente rilevato che il 78,3% delle cellule tumorali erano presenti in campioni prelevati di notte. Lo stesso esperimento è stato fatto sui topi ed è venuto fuori l’identico risultato. Le dichiarazioni dei ricercatori:

È interessante notare che le cellule tumorali raccolte durante il periodo di riposo erano altamente inclini a metastatizzare, mentre le cellule tumorali circolanti generate durante la fase attiva prive di capacità metastatica.

Durante il riposo le cellule cancerogene hanno riportato una sregolatezza dei geni mitotici. Essi monitorano la divisione cellulare e hanno dato il meglio di loro nella formazione di metastasi.

La nostra ricerca mostra che la fuga delle cellule tumorali circolanti dal tumore originale è controllata da ormoni come la melatonina, che determinano i nostri ritmi del giorno e della notte.

Zoi Diamantopoulou, primo autore dello studio e ricercatore di oncologia molecolare all’ETH di Zurigo