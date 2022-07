13: Il musical, trailer del film musical in arrivo su Netflix ad agosto

Nel nuovo film musicale originale di Netflix 13: Il musical, dopo il divorzio dei genitori Evan Goldman si trasferisce da New York a una cittadina in Indiana. Con l’avvicinarsi del suo tredicesimo compleanno, dovrà misurarsi con le complesse relazioni sociali nella nuova scuola e conquistare nuovi amici, trasformando il suo bar mitzvah nella festa più bella di sempre. Vi presentiamo oggi il trailer della pellicola.

Il film, diretto da Tamra Davis e ispirato al musical di enorme successo “13” che ha debuttato a Broadway nel 2008, 13: Il musical segue un percorso di formazione tra gli alti e bassi della vita preadolescenziale.

Sinossi ufficiale:

In seguito al divorzio dei genitori, il dodicenne Evan Goldman (Eli Golden) lascia New York insieme alla madre Jessica (Debra Messing). Con l’avvicinarsi del bar mitzvah, Evan non riesce ad accettare di dover abbandonare tutti gli amici, il padre (Peter Hermann) e il suo rabbino (Josh Peck). Ma una volta arrivato a casa della nonna (Rhea Perlman) nella cittadina di Walkerton in Indiana, escogita un piano per stringere nuove amicizie trasformando il suo bar mitzvah in una festa memorabile. Come outsider alle prese con le complicate relazioni sociali nella nuova scuola, Evan scopre presto che non è l’unico a dover gestire le ben note ansie delle medie. Mentre i nuovi amici Patrice (Gabriella Uhl) e Archie (Jonathan Lengel) si preoccupano rispettivamente del futuro del pianeta e di un amore non corrisposto, la popolare cheerleader Lucy (Frankie McNellis) cerca disperatamente di ostacolare il primo bacio tra Brett, il ragazzo di cui è invaghita (JD McCrary), e la sua migliore amica Kendra (Lindsey Blackwell). Come se non bastasse, Evan invita i ragazzi più popolari al suo party… e a loro non piace Patrice. Con questi interessi contrastanti in gioco, Evan affronta l’impossibile compito di riunire felicemente il gruppo, in tempo per la festa e per non rischiare il fallimento sociale. Tutto a un tratto il tredicesimo compleanno non è così divertente come sembrava.

